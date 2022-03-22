Никаких существенных изменений в характере действий сил обороны за сутки не отмечено, - Генштаб Украины

Российские войска не потерпели значительных проблем с обеспечением безопасности своих войск, пишет генштаб.

Никаких существенных изменений в положении и характере действий сил обороны за минувшие сутки отмечено не было, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

За последние 24 часа подразделения Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины и Противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили более 9 воздушных целей российских войск. Это 1 самолет, 6 беспилотных летательных аппаратов и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется, пишет генштаб.

Российские войска не потерпели значительных проблем с обеспечением безопасности своих войск, пишет генштаб.

«По имеющейся информации, российские войска, действующие в Украине, располагают запасами боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация и с топливом, которое пополняется автоцистернами. Российские войска не смогли организовать трубопровод для удовлетворения потребностей группировки войск», - утверждает генштаб.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 человек отказались выполнять приказ о ведении боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции, утверждает Генштаб Украины.

В Донецком и Луганском направлениях российские войска продолжают попытки продвинуться и закрепиться, но безрезультатно.

Украинские войска отбили 13 атак и уничтожили 14 танков, 8 боевых машин пехоты, 2 легкобронированных многоцелевых тягача, 3 артиллерийские системы и 4 транспортных средства. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава противника составили около 300 человек, пишет Генштаб Украины.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер «Раптор» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

Источник: centralasia.media