Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД

Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат "решительный и твердый отпор".
МИД заявил, что слова Байдена о Путине ставят отношения России и США на грань разрываОскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина подталкивают российско-американские отношения к разрыву, заявили в Министерстве иностранных дел.
На прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Сегодня по этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста.
"Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — подчеркнули в ведомстве.
Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат "решительный и твердый отпор".
Кроме того, перед послом остро поставили вопрос "обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".
Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Он объяснил такие высказывания хозяина Белого дома его раздражительностью, утомляемостью и забывчивостью. Песков подчеркнул, что это уже не первое личное оскорбление американского лидера в адрес Путина. При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле не будут давать резких оценок поведению Байдена, чтобы не вызывать еще большую агрессию.
Источник: РИА Новости
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