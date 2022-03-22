Какие страны объявили о санкциях и разрыве дипотношений с Россией? Карта

РБК предоставил карту стран, объявивших о санкциях и разрыве дипотношений с Россией.
Россия признала ДНР и ЛНР 21 февраля. Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» на Украине. Из-за этих событий президент Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Москвой. В тот же день о разрыве дипотношений заявила Микронезия.
Санкции против Москвы решили ввести США, ЕС и другие страны, среди которых оказался Тайвань. 1 марта о введении санкций объявила Черногория, 5 марта — Сингапур. 13 марта об ограничениях объявили Багамы, 18 марта к санкциям ЕС присоединилась Норвегия. Под европейские санкции впервые попал президент Владимир Путин, ограничения против него ввели ЕС и Великобритания. Австралия также объявила о санкциях против российского президента и других высших должностных лиц.
РБК предоставил карту стран, объявивших о санкциях и разрыве дипотношений с Россией.
Источник: centralasia.media
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