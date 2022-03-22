Россия и Украина завершили очередной раунд переговоров в онлайн-формате, - член украинской делегации

Россия и Украина начали переговоры по урегулированию 27 февраля, первые три раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии.

Член украинской делегации на переговорах по урегулированию с Россией Давид Арахамия заявил о завершении очередной встречи представителей двух стран. Как он рассказал изданию «Украинская правда», члены делегаций общались в понедельник около полутора часов, работа продолжается на уровне рабочих групп.

«Встреча была уже. С 10.30 до 12.00 была официальная делегация (переговоры вели члены делегаций двух стран). Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сказал украинский представитель, не сообщив дополнительных подробностей.

В воскресенье издание сообщило, 21 марта планируется возобновление переговоров официальных делегаций в формате онлайн-конференции, при этом работа на уровне экспертных групп идет ежедневно.

Россия и Украина начали переговоры по урегулированию 27 февраля, первые три раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии. Четвертый раунд начался утром 14 марта в формате видеоконференции. В первый день стороны говорили несколько часов, днем 15 марта переговоры возобновились и продолжились 16 марта.

Источник: centralasia.media