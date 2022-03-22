Суд в России признал Meta экстремистской организацией

Решение суда вступает в силу немедленно.

Российский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Решение суда вступает в силу немедленно.

"Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp", - говорится в сообщении.

Покупка рекламы в Instagram и Facebook теперь может расцениваться в России как финансирование экстремизма, добавляет ТАСС.

Ранее суд отказался прекратить дело о запрете Meta в России. Прокуратура поддержала в суде требования о запрете работы Facebook и Instagram в России, при этом запрета в отношении WhatsApp нет. Россияне, как сообщалось, не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются указанными соцсетями.

Генпрокуратура потребовала запретить работу Meta в России после того, как был опубликован скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России. Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Представитель Meta ранее в суде заявил, что корпорация изменила свою политику и заявила о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян.

Источник: kaktus.media