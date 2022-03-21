Украину покинули более 3,3 млн человек, - ООН (карта)

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.

Украину с начала военных действий покинули 3 млн 389 тыс. 44 человека. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 2 млн человек, в Венгрию – более 305 тыс., в Словакию – 245 тыс., в Россию – 184 тыс., Молдову – 362 тыс., в Румынию – свыше 527 тыс., Беларусь – 2548, в другие европейские страны – более 289 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.

Источник: centralasia.media