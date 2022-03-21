Война на Украине зашла в тупик, - анализ Института изучения войны

Но тупиковая ситуация не означает прекращения кровопролития.

Исследование пришло к выводу, что Россия проиграла свою первоначальную кампанию и не имеет ни оружия, ни живой силы, чтобы захватить Киев. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

По мнению аналитиков и официальных лиц США, война на Украине зашла в тупик после более чем трехнедельных боев, при этом Россия добилась лишь незначительных успехов и все чаще нацеливается на мирных жителей.

«Украинские силы разгромили первоначальную российскую кампанию этой войны», — говорится в анализе Института изучения войны, базирующегося в Вашингтоне исследовательского института. В исследовании делается вывод, что у русских нет ни живой силы, ни вооружения для захвата Киева, столицы или других крупных городов, таких как Харьков и Одесса.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия планирует попытаться захватить Одессу или другие города на юге в «ближайшей перспективе». Г-н Остин сказал, что последние успехи России были достигнуты благодаря «жестоким, варварским методам», в основном направленным против гражданского населения. Несмотря на то, что российская армия пытается задушить стратегический портовый город Мариуполь, на ожесточенные уличные бои уходит время и это стоит больших потерь.

Но тупиковая ситуация не означает прекращения кровопролития. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал к прямым переговорам президента России Владимира Путина в надежде положить конец войне.

Г-н Путин не считает, что время для переговоров уже пришло, по словам высокопоставленного турецкого чиновника, который недавно участвовал в телефонном разговоре между г-ном Путиным и президентом Турции Эрдоганом. Поскольку г-н Путин полон решимости заставить Украину подчиниться, неспособность России достичь своих первоначальных целей может предвещать еще более кровавую фазу войны, характеризующуюся крупномасштабными жертвами.

Источник: centralasia.media