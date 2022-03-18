Во Львове прогремели взрывы, - мэр города.

Целью мог стать авиационный завод.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что территория в районе Львовского аэропорта подверглась ракетному удару «российских сил», но попали ракеты не в сам аэропорт.

«Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна», - сказал он.

Украинские СМИ пишут, что около 06:10 во Львовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя около 20 минут после этого прозвучало три взрыва. Целью мог стать авиационный завод.

Источник: centralasia.media