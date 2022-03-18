Во Львове прогремели взрывы, - мэр города. 

Целью мог стать авиационный завод.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что территория в районе Львовского аэропорта подверглась ракетному удару «российских сил», но попали ракеты не в сам аэропорт.
«Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна», - сказал он.
Украинские СМИ пишут, что около 06:10 во Львовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя около 20 минут после этого прозвучало три взрыва. Целью мог стать авиационный завод.
Источник: centralasia.media
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