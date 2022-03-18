Казахстан занял 8 место в списке стран с самым дешевым бензином в мире

Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями бензина.
Казахстан вошел в список стран с самым дешевым бензином, заняв в рейтинге восьмое место со стоимостью 0,393 доллара за литр. Это порядка 199 тенге, как подсчитали аналитики.
Стоимость топлива в стране в три раза меньше, чем средняя по миру, передает GlobalPetrolPrices.
Средняя цена бензина по всему миру составляет 1,32 доллара за литр. Есть существенная разница в ценах на бензин между разными странами. По данным портала, как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, - значительно более низкие. Единственным исключением являются США - экономически развитая страна с относительно низкой стоимостью бензина.
Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями бензина. Авторы статьи отметили, что все страны имеют доступ к одинаковой стоимости нефти на международных рынках, но вводят разные налоги. В результате цены на бензин тоже разнятся.
По данным портала, в тройку стран с самыми дешевыми нефтепродуктами вошли: Венесуэла ($0,025 за литр), Ливия ($0,032) и Иран ($0,051). Самое дорогое топливо за $2,879 покупают жители Гонконга, за $2,477 в Монако и $2,432 в Нидерландах.
Однако если оценить данные по покупательной способности (портал берет за точку отсчета процент ежемесячного дохода, который тратят автомобилисты на заправку 40-литрового бака машины), то США поднимется уже на 4-ю строчку. Так, американцы тратят на бензин 0,9% дохода в месяц, меньше в Люксембурге — 0,8%, Кувейте — 0,7% и Катаре — 0,6%.
Россия расположилась на 11-м месте. Стоимость топлива там составляет 0,431 доллара. В Саудовской Аравии (19-е место) бензин продают по 0,621 доллара.
Источник: centralasia.media
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