Решение суда ООН, слова Байдена о Путине, ответ Кремля. Главное об Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 1 тыс. чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в российской военной спецоперации.
Русская служба Би-би-си, Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что 16 и 17 марта происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.
- Байден назвал Путина "военным преступником". В Кремле ответили, что такая риторика недопустима со стороны "главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
- Владимир Зеленский призвал российских солдат сложить оружие.
- В Мариуполе, согласно сообщениям городских властей, нанесли авиаудар по драматическому театру, в подвалах которого прятались сотни людей. Минобороны РФ утверждает, что театр взорвал украинский батальон "Азов".
- Освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, утверждают в офисе президента Украины.
- США пообещали Украине дополнительно один миллиард долларов в виде оружия.
- Международный суд ООН призвал Россию остановить войну в Украине.
- Комитет министров Совета Европы ПАСЕ исключил Россию из организации.
- Financial Times сообщила, что Россия и Украина достигли "значительного прогресса" в переговорах. Обсуждается план из 15 пунктов, который предусматривает прекращение огня и вывод войск.
- Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, призвав продолжить наращивать военную помощь его стране.
- Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он пообещал увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и соцвыплаты, а также потребовал исключить ручное регулирование цен.
- Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News.
- Суд ООН обязал Москву приостановить военные действия в Украине.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе.
- 16 марта Россию официально исключили из Совета Европы.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 1 тыс. чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в российской военной спецоперации.
Источник: kaktus.media
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