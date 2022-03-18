Решение суда ООН, слова Байдена о Путине, ответ Кремля. Главное об Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 1 тыс. чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в российской военной спецоперации.

Русская служба Би-би-си, Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что 16 и 17 марта происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.

Байден назвал Путина "военным преступником". В Кремле ответили, что такая риторика недопустима со стороны "главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

Владимир Зеленский призвал российских солдат сложить оружие.

В Мариуполе, согласно сообщениям городских властей, нанесли авиаудар по драматическому театру, в подвалах которого прятались сотни людей. Минобороны РФ утверждает, что театр взорвал украинский батальон "Азов".

Освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, утверждают в офисе президента Украины.

США пообещали Украине дополнительно один миллиард долларов в виде оружия.

Международный суд ООН призвал Россию остановить войну в Украине.

Комитет министров Совета Европы ПАСЕ исключил Россию из организации.

Financial Times сообщила, что Россия и Украина достигли "значительного прогресса" в переговорах. Обсуждается план из 15 пунктов, который предусматривает прекращение огня и вывод войск.

Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, призвав продолжить наращивать военную помощь его стране.

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он пообещал увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и соцвыплаты, а также потребовал исключить ручное регулирование цен.

Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News.

Суд ООН обязал Москву приостановить военные действия в Украине.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе.

16 марта Россию официально исключили из Совета Европы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 1 тыс. чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в российской военной спецоперации.

Источник: kaktus.media