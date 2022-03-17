Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

«Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине»
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила британская миссия при ООН в Twitter.
«Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине», - отмечается в тексте.
Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание, посвященное гуманитарной ситуации на Украине, запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.
Источник: centralasia.media
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