Украинские войска сбили 6 российских самолетов и уничтожили командный пункт, - Генштаб ВС Украины

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.
В течение суток украинские военнослужащие уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения российских войск, а также поразили 9 воздушных целей. Об этом пишет Генштаб ВС Украины в опубликованной новой сводке военных действий с фронта на 17 марта.
По данным Генштаба, ВСУ уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил России, потери российской армии уточняются.
За сутки украинские военные уничтожили 9 воздушных целей: 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34 СМ, 3 вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.
В Генштабе утверждают, что российские войска, не преуспевая в проведении наземной операции, «продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и районам украинских городов»,
Также Генштаб ВСУ заявляет, что российские войска устраивают «кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
Также, по данным ВСУ, у РФ есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.
Источник: centralasia.media
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