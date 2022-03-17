Роль доллара будет падать, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: роль доллара будет падать, доверие к нему снижается из-за политики США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роль доллара будет падать, доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона.
"Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?" - сказал Лавров в ходе интервью РБК.
Он напомнил, что некоторые страны задумываются о том, что, может быть, им удобнее торговать в юанях, а не в долларах. "И этот процесс уже не остановить", - добавил министр.
Лавров также указал, что "роль доллара будет падать, к доллару доверие существенно снижается".
Источник: РИА Новости.
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