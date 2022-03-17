Путин заявил, что по доверию к доллару нанесен серьезный удар

Президент Путин заявил, что по доверию к американскому доллару нанесен серьезный удар.
Доверию к американскому доллару как основной резервной валюте нанесен серьезный удар, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионам.
Российский президент также заявил, что Запад сами "разогнали спираль мировой инфляции", а затем привели к росту глобальной бедности и потоку беженцев.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Источник: РИА Новости.
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