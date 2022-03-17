Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России

Глава СВР Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.

В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу".

"Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.



Источник: РИА Новости.