Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России

Глава СВР Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.
В настоящее время решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире", — сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки. По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу".
"Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — добавил Нарышкин.
Источник: РИА Новости.
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