Путин заявил, что у России нет цели оккупировать Украину

Президент добавил, что тактика ВС РФ при проведении военных действий полностью себя оправдала.

Россия не собирается оккупировать территорию Украины, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели», - сказал он, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, и напомнил, что прямо об этом заявил в обращении 24 февраля.

Говоря о решении инициировать проведение военных действий в Украине, Путин подчеркнул, что, по его оценке, возможности урегулировать ситуацию дипломатическим путем были полностью исчерпаны. «Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», - отметил он.

Президент добавил, что тактика ВС РФ при проведении военных действий полностью себя оправдала.

«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала», - заявил Путин. «Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», - добавил он.

Путин заявил, что в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса».

«Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», - заключил Путин.

По словам президента, если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой народных республик, это не стало бы окончательным решением и не сняло бы угрозы для России.

«Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», - сказал Путин.

По его словам, в таком случае вокруг Донбасса и по его границам «пролегла бы новая линия фронта», а также продолжались бы обстрелы и провокации. «То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее», - пояснил президент РФ. Он обратил внимание, что Россия была бы поставлена перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у границ страны.

«Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи безусловно будут решены», - заключил Путин.

Источник: centralasia.media