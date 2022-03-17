Глава МИД России рассказал, почему ситуацию вокруг Украины не удалось решить миром

США подмяли под себя всю Европу.

Ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это совсем не про Украину. Верней, не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок», — сказал Лавров.

По словам министра, страны Запада изобрели термин «миропорядок, основанный на определенных правилах». «Эти правила писались в узком кругу. Параллельно создавались узкие, неофициальные структуры. Есть гуманитарное право и специальное управление ООН. А в ЕС создали специальное партнерство по тому же вопросу, где решения принимаются без учета мирового сообщества», - сказал он.

«Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы», — сказал Лавров.

Источник: centralasia.media