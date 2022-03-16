Казахстан отойдет от суперпрезидентской формы правления, — Токаев

Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить роль парламента страны и отойти от суперпрезидентской формы правления.

«Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий утратила свою эффективность, она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядом и убеждений. Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели Казахстана. Речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — заявил Токаев.

«Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий», — отметил глава Казахстана.

Источник: bulak.kg