Российская армия потеряла почти 40% подразделений, – Генштаб ВС Украины

По данным штаба, российские войска остановлены на Николаевском направлении.

Российские военные по состоянию на 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых привлекли для военных действий в Украине.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на 24:00 15 марта.

По данным штаба, российские войска остановлены на Николаевском направлении. Они пытаются усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений.

На Волынском направлении действия войск РФ не изменились, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы.

Генштаб ВСУ сообщает о переброске в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ. В Полесском направлении российские военные активных наступательных действий не проводили.

По данным штаба, на Сиверском направлении российские войска в течение дня сосредоточили усилия на ведении разведки. «Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами».

На Слобожанском направлении войска РФ пытаются усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм.

На Донецком направлении российские войска предприняли попытки продвижения на направлениях Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего войска РФ понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение.

«Наиболее сложная обстановка остается в районе Мариуполя, где российские войска пытаются блокировать город на западной и восточной окраинах. На Южнобужском направлении войска РФ сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказываются от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате боевых действий в районе Чернобаевки российские войска потеряли 7 боевых вертолетов», - говорится в сообщении.

Источник: centralasia.media