Премьеры Чехии, Словении и Польши прибыли в Киев

Ранее сообщалось, что в Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Словении Янесом Яншей и Польши Матеушом Моравицким прибыли в Киев.

Фото со встречи опубликовал премьер Чехии Петр Фиала.

Ранее сообщалось, что в Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Источник: centralasia.media