США ввели повторные санкции против Лукашенко

Минфин США ввел повторные санкции против Лукашенко за "причастность к коррупции"

Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.

Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".

Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.

Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.

Источник: РИА Новости.