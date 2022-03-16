США ввели повторные санкции против Лукашенко

Минфин США ввел повторные санкции против Лукашенко за "причастность к коррупции"
Власти США во вторник повторно ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко за приписываемую ему причастность к коррупционной деятельности, говорится в обнародованном заявлении американского Минфина.
Как отмечается в документе, ведомство повторно "внесло Лукашенко в черный список на основании того, что он является высокопоставленным должностным лицом, которое несет ответственность или принимало участие в коррупционной деятельности в Белоруссии". Также Минфин утверждает, что Лукашенко является "главой коррумпированного правительства Белоруссии".
Под рестрикции американского Минфина попала и супруга белорусского лидера - Галина Лукашенко. При этом в отдельно опубликованном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения также затронули их сыновей Виктора и Дмитрия.
Согласно заявлению Блинкена, визовые санкции США вводятся также "в отношении 25 физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии". Их имена и фамилии при этом не приводятся.
Источник: РИА Новости.
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