В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену

Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
The Hill: Зеленский оказывает давление на Байдена, прося США о помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в среду попросит у Вашингтона помощь, которую глава США Джо Байден не сможет оказать, пишет в The Hill Нил Стэнэйдж.
"Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить еще больше оружия, включая военные самолеты", — говорится в материале.
Автор статьи напомнил, что Байден, как и большинство американских законодателей, выступает против закрытия неба, а просьбы Киева только добавляют ему проблем. Отмечается и тот факт, что на прошлой неделе Белый дом не разрешил Польше предоставить Украине истребители МиГ-29.
В среду Владимир Зеленский планирует выступить в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Во время предыдущего разговора с конгрессменами украинский президент призвал лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Источник: РИА Новости.
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