СМИ: Белый дом попросил тиктокеров обвинять Путина в росте цен на топливо

Ранее США ввели запрет на импорт нефти из России.

Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, пишет Fox Business со ссылкой на итоги встречи официальных представителей Белого дома и звезд соцсети.

"Участвовавшая в брифинге Джен Псаки в качестве причин инфляции в стране назвала проблемы с поставками, пандемию и рост цен на энергию, начавшийся еще до событий на Украине. Однако когда дело дошло до цен на топливо, она заострила внимание на Путине", — пишет издание.

Fox Business приводит в пример 18-летнюю Элли Зейлер, снявшую ролик о ценах через несколько дней после встречи. У девушки более десяти миллионов подписчиков, при этом ранее она никогда не записывала видео на общественно-политическую тематику.

Как утверждает портал, эта встреча была необходима в рамках "борьбы с позицией Кремля по событиям на Украине".

Ранее США ввели запрет на импорт нефти из России. На этом фоне по всей стране стали подниматься цены на бензин, в некоторых штатах достигая семи долларов за галлон.

Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.



Источник: РИА Новости.