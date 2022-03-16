WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия хочет продавать нефть Китаю в юанях, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в материале.

Отмечается, что это обсуждалось уже около шести лет, но диалог активизировался в 2022-м, поскольку Эр-Рияд недоволен обязательствами Вашингтона в сфере безопасности.

Газета также уточнила, что Китай покупает более 25 процентов нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.



Источник: РИА Новости.