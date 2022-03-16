Россия подготовила проект гуманитарной резолюции Совбеза ООН по Украине

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Постпред Небензя: Россия представит проект гуманитарной резолюции по Украине в СБ ООН
Россия вскоре предложит свой проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.
Ранее Мексика и Франция решили отказаться от идеи принятия своего документа в Совбезе и перенесли его в Генассамблею.
Проект, который Москва предложит принять Совету безопасности ООН, в числе прочих будет содержать призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, заявил Небензя. Также там пойдет речь об эвакуации мирных жителей, соблюдении международного гуманитарного права, осуждении нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, безопасном и беспрепятственном проходе людей и гуманитарном доступе.
Кроме того, в проекте говорится, что Совбез призывает стороны воздерживаться от преднамеренного размещения военных объектов и техники вблизи таких зданий или посреди густонаселенных районов. В документе содержится призыв не использовать гражданские объекты в военных целях.
Дипломат указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страна запросила проведение голосования по проекту 16 марта.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Источник: РИА Новости.
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