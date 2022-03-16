Россия ввела ответные санкции в отношении президента США Байдена (полный список фамилий)

Россия ввела ответные санкции в отношении президента США Байдена.

В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Об этом сообщает МИД России.

«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», - заявили в МИД РФ.

Ниже следует список граждан США, вносимых в «стоп-лист»:

1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);

2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);

3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);

4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);

5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности;

6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;

7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;

8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;

9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;

10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США;

11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;

12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;

13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.



Источник: centralasia.media