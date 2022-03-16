Россия ввела ответные санкции в отношении президента США Байдена (полный список фамилий)

Россия ввела ответные санкции в отношении президента США Байдена.
В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.
Об этом сообщает МИД России.
«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», - заявили в МИД РФ.
Ниже следует список граждан США, вносимых в «стоп-лист»:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности;
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США;
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
Источник: centralasia.media
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