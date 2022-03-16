Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, - СМИ

Он еще раз призвал закрыть небо над территорией Украины, но также отметил, что вероятность положительного решения невысока.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО, пишет УНИАН.

По его словам, Киеву уже дали понять, что политика «открытых дверей» на Украину не распространяется.

Об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают», - сказал президент.

Он еще раз призвал закрыть небо над территорией Украины, но также отметил, что вероятность положительного решения невысока.

Источник: centralasia.media