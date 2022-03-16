Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Инициативу внесли на рассмотрение украинского парламента в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому за сотрудничество со «страной-«агрессором» грозит тюремный срок до 15 лет, сообщил первый зампредседателя Рады Александр Корниенко. Верховная рада одобрила закон о «коллаборационизме» 3 марта. Инициативу внесли на рассмотрение украинского парламента в 2021 году.

Проект закона о введении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность был зарегистрирован в Раде в феврале прошлого года. Авторами инициативы были депутаты правящей партии «Слуга народа». Согласно закону, за сотрудничество с «государством-агрессором», его вооруженными формированиями в какой-либо сфере предусмотрен тюремный срок до 15 лет. Еще один одобренный Радой закон позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными за сотрудничество с Россией.

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован»,— рассказал Корниенко. Он считает, что осудить по новому закону могут около 20 украинских парламентариев, покинувших страну с начала российских военных действий. О ком идет речь, зампредседателя Рады не уточнил.

Источник: centralasia.media