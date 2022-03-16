Евросоюз принял новые санкции против России.
Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении России. Расширил черный список физических и юридических лиц из России, а также ввел ограничения на импорт и экспорт. Такое заявление размещено на сайте Еврокомиссии.
Новые ограничительные меры включают в себя:
- Расширение черного списка физических и юридических лиц из России.
- Ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора.
- Запрет экспорта в Россию предметов роскоши. Под предметами роскоши, подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия.
- Ограничения на импорт продукции из стали и железа.
- Запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ.
Источник: reporter.kg
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