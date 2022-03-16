Евросоюз принял новые санкции против России

Евросоюз принял новые санкции против России.

Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении России. Расширил черный список физических и юридических лиц из России, а также ввел ограничения на импорт и экспорт. Такое заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

Новые ограничительные меры включают в себя:

Расширение черного списка физических и юридических лиц из России.

Ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора.

Запрет экспорта в Россию предметов роскоши. Под предметами роскоши, подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия.

Ограничения на импорт продукции из стали и железа.

Запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ.

Источник: reporter.kg