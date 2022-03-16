Сын Бердымухамедова стал новым президентом Туркмении. ЦИК огласил итоги выборов

Инаугурация состоится 19 марта.

Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%. Об этом сообщается на сайте ЦИК Туркмении.

Голосование на досрочных выборах президента прошло 12 марта. На пост президента претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.

Центризбирком сегодня подвел итоги выборов, и огласил ее результаты.

Инаугурация состоится 19 марта.

Источник: reporter.kg