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Сын  Бердымухамедова стал новым президентом Туркмении. ЦИК огласил итоги выборов 

Инаугурация состоится 19 марта.

Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%. Об этом  сообщается на сайте ЦИК Туркмении.

Голосование на досрочных выборах президента  прошло 12 марта. На пост президента претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.

Центризбирком сегодня подвел итоги выборов, и огласил ее результаты.

Инаугурация состоится 19 марта.

Источник: reporter.kg

           

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