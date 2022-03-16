Советник президента Украины: Конфликт может завершиться в мае

В Киеве назвали сроки окончания конфликта в Украине, передает Reuters.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможном достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение одной-двух недель. В эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина, опубликованном несколькими украинскими СМИ, он отметил, что май - крайний срок заключения соглашения между российской и украинской сторонами на переговорах по конфликту.
"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя-две или тогда уже до конца мая, после еще одного раунда попытки повоевать", - сказал Арестович.
Тем не менее, по словам Арестовича, даже после того, как мир будет согласован, небольшие тактические столкновения могут оставаться возможными в течение года, хотя Украина настаивает на полном выводе российских войск со своей территории.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, заявил, что сроки окончания российской специальной операции в Украине не озвучиваются.
При этом Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос, доволен ли в целом президент России Владимир Путин ходом операции. По его словам, российская специальная военная операция в Украине развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объем
Источник: vb.kg
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