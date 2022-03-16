Россияне начали торговать валютой в соцсетях

Есть каналы, публикующие "актуальную информацию о возможных местах покупки доллара".

Запрет на продажу наличной валюты банками быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка, распространяющегося в социальных сетях, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, так происходит в каждый кризис, меняются лишь формы - с учетом развития технологий теперь нелегальный обмен валюты разворачивается в соцсетях. Как и прежде, он несет высокие риски для всех сторон, в том числе мошенничества.

В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты. По запросам "обмен валюты", "купить доллары", "обмен валюты Москва" появляются десятки Telegram-каналов с соответствующими предложениями. Большая часть из них создана или активизировалась в первые две недели марта.

Есть каналы, публикующие "актуальную информацию о возможных местах покупки доллара". К примеру, в одном из них предлагается обратиться в обменник возле "Макдоналдса" на Киевской улице и купить доллары по 150 рублей.

Ценник достигает 200 рублей за доллар или евро. Группы с похожими предложениями есть и во "ВКонтакте". Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро - 127,23 рубля, доллар - 115,2 рубля.

Источник: vb.kg