Янукович о Зеленском: «Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул»

Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул.

«История этого конфликта началась давно, 8 лет назад»

Бывший президент Украины в 2010—2014 годах Виктор Янукович дал интервью «РИА Новости» о нынешних событиях в стране — по его словам шанс остановить трагедию еще есть.

— История этого конфликта началась давно, 8 лет назад (речь о Евромайдане, — прим. ред.). Да, не [нынешний президент Украины] Зеленский начал войну в 2014 году, а [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов. [экс-президент Украины], Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию, — заявил Янукович.

И добавил:

— В народе говорили: «Пришел Порошенко — стало несладко (отсылка к тому, что он владеет кондитерской корпорацией Roshen, — прим. ред.), пришел Зеленский — не смешно (он был известен как актер и юморист, — прим. ред.)».

«Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует»

По словам Януковича, он предлагал Зеленскому детальный план по урегулированию ситуации в Донбассе. Итогом должно было стать подписание мирного соглашения Украины с ДНР и ЛНР, создание международного Фонда восстановления Донбасса и его реинтеграция обратно. Также проект включал в себя гарантии безопасности России и США.

— Наши представители передали этот проект для ознакомления и изучения Владимиру Зеленскому. Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует». Мои ребята возмущались: если им неинтересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес, — подчеркнул Янукович.

Что касается плана по реализации минских соглашений и урегулированию ситуации на востоке Украины, то его не смогли одобрить за 7 лет из-за бездействия Киева и Вашингтона, заявил Виктор Янукович. По его словам, власти Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования, а администрации США после прихода Джо Байдена сказали, что «идут сложные внутренние дискуссии, много внутренних противоречий».

— Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни «да», ни «нет», — сообщил экс-президент.

Президент России Владимир Путин после объявлении 24 февраля о начале специальной военной операции на Украине обратился к военным Украины:

— Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

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Источник: realnoevremya.ru