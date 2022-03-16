Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке

Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе израильской стороны.

В свою очередь, Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств. Путин же поделился с ним оценкой переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи. Также лидеры условились о продолжении диалога.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.



Источник: РИА Новости.