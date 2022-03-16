ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ, заявил Небензя

А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках.

Постпред при ООН Небензя заявил, что ВСУ готовят провокации с использованием химвеществ

Украинские войска готовят провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить в этом Россию, сообщил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН, он сказал, что ночью 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака.

"А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более что наши американские коллеги заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий", — добавил он.

По словам Небензи, если "до такой провокации, не дай бог, все-таки дойдет дело", не нужно говорить, что Россия об этом не предупреждала.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.



Источник: РИА Новости.