Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Премьер Белоруссии Головченко: Минск и Москва уйдут от доллара в расчетах за энергоресурсы

Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит пресс-служба правительства республики.

"Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты. — Прим. ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер.

По его словам, это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств".

"Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец — не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил он.

Головченко также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, противоречий нет.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.



Источник: РИА Новости.