Россия подготовила список ответных персональных санкций против Запада, - замглавы МИД РФ

Рябков считает, что в отношениях с Россией США придерживаются стратегии «от плохого к худшему».
Россия скоро обнародует список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Первого канала».
«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», — сказал он.
По словам дипломата, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие». При этом российские власти, утверждает Рябков, имеют возможность минимизировать ущерб от введенных рестрикций.
«Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас», — заметил он. Дипломат добавил, что она безотносительна военным действиям в Украине и не связана с ней.
Рябков считает, что в отношениях с Россией США придерживаются стратегии «от плохого к худшему».
«О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведем статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно», — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.
Источник: centralasia.media
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