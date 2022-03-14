США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Ранее США отказались от закупок у Москвы нефти, газа и угля.
Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу в Россию долларовых банкнот. Ранее Евросоюз запретил ввоз банкнот евро в Россию. Исключение сделали, если евро в личных целях используют граждане, прибывающие в страну.
«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую, или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в документе Белого дома.
Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.
«Исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики», — говорится в опубликованном Белом доме заявлении.
Ранее США отказались от закупок у Москвы нефти, газа и угля.
Источник: centralasia.media
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