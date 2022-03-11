ЕС примет четвертый пакет санкций против России

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России.
Европейский союз примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию, сообщает 11 марта ТАСС со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России.
Источник: centralasia.media
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