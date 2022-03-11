Путин одобрил отправку добровольцев на Украину для участия в боевых действиях

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока уже выразили подобное желание.

Сегодня, 11 марта, Владимир Путин на онлайн-совещании с членами Совбеза поддержал идею отправить для участия в боевых действиях на Украине людей, которые этого захотят. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока уже выразили подобное желание.

"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество - из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - сказал Шойгу (дословная цитата с сайта Кремля).

Путин поддержал это предложение, отметив, что "западные спонсоры Украины" уже направляют наемников в зону боевых действий, "пренебрегая всякими нормами международного права".

"Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - ответил министру Путин.

Источник: kaktus.media