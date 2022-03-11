Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным. Обсудят обстановку в Украине

На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Как пишет пресс-служба президента, в Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.

Источник: centralasia.media

