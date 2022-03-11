Президентом Венгрии впервые избрана женщина

Новак сменит на посту главы государства Яноша Адера, который был президентом два срока.
Президентом Венгрии впервые в истории страны стала женщина: две трети депутатов парламента поддержали кандидатуру 44-летней Каталин Новак.
Как пишет Euronews, её выдвинула правящая партия ФИДЕС. В разное время она занимала ряд постов в партийном руководстве, а до конца прошлого года была министром без портфеля по делам семьи.
Новак сменит на посту главы государства Яноша Адера, который был президентом два срока. Его полномочия истекают 10 мая.
Источник: centralasia.media
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