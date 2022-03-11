В США одобрили запрет на покупку нефти из РФ. Ее доля в импорте - всего 3%

Должен быть введен запрет на ввоз в США энергоносителей из России, включая нефть и газ.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России, передает Reuters.

По результатам голосования в поддержку инициативы выступили 414 конгрессменов, 17 высказались против. Кроме того, конгрессмены одобрили принятие мер с целью приостановки участия России во Всемирной торговой организации.

"Должен быть введен запрет на ввоз в США энергоносителей из России, включая нефть и газ. Кроме того, должностные лица США должны рассмотреть действия с целью приостановить участие России в ВТО", - говорится в документе.

Принятая Палатой представителей мера позволила законодателям официально заявить о своей твердой поддержке запрета на торговлю со стороны США. Она также призывает пересмотреть участие России в некоторых международных торговых программах. Однако пока неизвестно, когда законопроект рассмотрит сенат Конгресса США.

При этом, как сообщает ТАСС, США покупают всего 3 процента российской нефти от общего объема импорта в страну, с учетом российских нефтепродуктов - 10 процентов. Россия же поставляет в США всего 4 процента от общего числа экспорта, сообщила ТАСС аналитик Vygon Consulting Евгения Попова.

Источник: vb.kg