Украинскую столицу покинул каждый второй его житель, - мэр Киева Виталий Кличко

Сейчас в городе, по его словам, менее 2 миллионов человек, многие из которых помогают в укреплении города.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу покинул каждый второй его житель. Об этом пишет «Немецкая волна».
Сейчас в городе, по его словам, менее 2 миллионов человек, многие из которых помогают в укреплении города.
«К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий», - заявил Кличко в эфире канала «Рада».
Источник: centralasia.media
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