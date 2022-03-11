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Подробности В мире 11.03.2022 09:08 Просмотров: 19

Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, пишет «РИА Новости». «Продолжили обсуждать тему Украины», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам. Источник: centralasia.media