Россия решила отказаться от участия в Совете Европы

МИД РФ выпустил заявление "о ситуации в Совете Европы".
По мнению министерства, ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Российские дипломаты назвали это "необратимым ходом события.
"Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", - заявил российский МИД.
Источник: vb.kg
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