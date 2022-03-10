Круговая оборона Мариуполя продолжается, - Генштаб ВС Украины

Группировка сил и средств обороны Киева удерживает определенные оборонительные рубежи, говорится в сообщении.
Круговая оборона города Мариуполя продолжается, пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В то же время государственная граница с Беларусью продолжает оставаться закрытой.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донецком, Слобожанском и части оперативного района Таврия. Основные усилия сосредоточены на том, чтобы не допустить продвижения российских военных в юго-восточном направлении, пишет генштаб.
В Северском районе украинские военные защищают город Чернигов, принимаются меры по сдерживанию продвижения российских военных в направлении Киева.
Группировка сил и средств обороны Киева удерживает определенные оборонительные рубежи, говорится в сообщении.
В южном направлении российские силы сдерживаются в направлениях городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенного пункта Нововоронцовка (Херсонская область).
В других районах группировки войск проводят операцию по стабилизации и выполняют задачи территориальной обороны.
Подразделения Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают российские авиаудары, обеспечивают воздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск, пишет генштаб.
За последние два дня истребители и зенитно-ракетные подразделения уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
Источник: centralasia.media
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