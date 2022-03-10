Google ограничивает работу своего магазина приложений в России

Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни», - говорится в сообщении Google.

Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

Источник: centralasia.media