Конгресс США одобрил выделение Украине $13,6 млрд
Как пишет The Wall Street Journal, палата представителей приняла законопроект о расходах в размере $1,5 триллиона, который включает чрезвычайную помощь Украине, после того, как лидеры демократов отменили спорное положение о помощи COVID-19, которое позволило бы вернуть неиспользованные деньги штатов на коронавирус для финансирования предложения.
Пакет, который финансирует федеральное правительство до конца финансового года, а также предоставляет Украине помощь в размере $13,6 млрд, был принят после нескольких месяцев переговоров между лидерами демократов и республиканцев. Примерно половина средств для Украины выделяется на гуманитарную и экономическую помощь, а другая половина — на оборону Украины, а также союзников США в странах Балтии и Центральной и Восточной Европы.
Источник: centralasia.media
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