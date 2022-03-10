В Минобороны России признали пленение срочников украинской армией

Российская армия также впервые открыто признала, что ее военнослужащие попадали в плен к Украине.
Российское Министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Некоторые из них, как признало Минобороны, были пленены украинской армией. Утверждается, что "почти все" срочники выведены с территории страны.
О том, что солдаты срочной службы были "обнаружены" в частях, участвующих в войне, в среду заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Ранее российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооруженными силами.
Российская армия также впервые открыто признала, что ее военнослужащие попадали в плен к Украине. Ранее такие сообщения не комментировались или опровергались властями всех уровней. Число попавших в плен названо не было. Утверждается, что власти "предпринимают исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к боевым действиям солдат срочной службы в будущем.
Сразу после начала войны Комитет солдатских матерей сообщал, что перед вводом войск к украинской границе были переброшены солдаты срочной службы, некоторых из которых заставляли подписывать контракты.
Источник: kaktus.media
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